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Жителей Иркутской области оштрафовали на 4 млн рублей за нарушение противопожарных правил

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В регионе действует соответствующий режим.

Особый противопожарный режим, введенный в Иркутской области 29 апреля, перестанет действовать 17 июля. О его итогах рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"За нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу возникновения пожаров, органами государственного пожарного надзора составлено 610 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму около 4 миллионов рублей", – сообщили в ведомстве.

С начала действия пожароопасного сезона было объявлено 270 предостережений о недопустимости нарушений правил. Кроме того, органами местного самоуправления за захламление территорий составлено 430 протоколов.

Особый противопожарный режим – это мера для защиты населения. Он вводится, когда класс пожарной опасности в лесах того или иного региона составляет четвертый из пяти возможных. Кроме того, когда начались лесные возгорания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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