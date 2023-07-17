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ЧП произошло на Крымском мосту

Фото со страницы Сергея Аксенова во Вконтакте

Движения на мосту в Крым приостановлено из-за происшествия в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Об этом написал в Телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», – сообщает Аксенов.

Он попросил всех соблюдать спокойствие – доверять только проверенным источникам информации, и воздержаться от поездок через мост. В целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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