ЧП произошло на Крымском мосту

Фото со страницы Сергея Аксенова во Вконтакте

Движения на мосту в Крым приостановлено из-за происшествия в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Об этом написал в Телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», – сообщает Аксенов.

Он попросил всех соблюдать спокойствие – доверять только проверенным источникам информации, и воздержаться от поездок через мост. В целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.