Появились кадры повреждений на Крымском мосту

Видео, предположительно, с последствиями ЧП опубликовало издание RT в своем Телеграм-канале.

Напомним, что сегодня стало известно о ЧП на мосту в Крым. Затор образовался у 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Движение поездов уже восстановлено. Для восстановления графика движения поездов принимаются все необходимые меры, сообщили в Минтрансе РФ.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов просит в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.