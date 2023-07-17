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Появились кадры повреждений на Крымском мосту

Видео, предположительно, с последствиями ЧП опубликовало издание RT в своем Телеграм-канале.

Напомним, что сегодня стало известно о ЧП на мосту в Крым. Затор образовался у 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Движение поездов уже восстановлено. Для восстановления графика движения поездов принимаются все необходимые меры, сообщили в Минтрансе РФ.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов просит в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Крымский мост атаковали два беспилотника, возбуждено дело о теракте - НАК
Движение поездов по Крымскому мосту восстановлено
ЧП произошло на Крымском мосту
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