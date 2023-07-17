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Крымский мост атаковали два беспилотника, возбуждено дело о теракте - НАК

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт), рассказали в главном Следственном управлении СК России.

<p>Скриншот из видео издания <a href=\"https://crimea24tv.ru\">"Крым 24"</a></p>

Скриншот из видео издания "Крым 24"

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«В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста», – говорят в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Следствие устанавливает лиц, причастные к организации и исполнению преступления.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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