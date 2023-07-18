Иркутский завод гусеничной техники подписал договор об экспортных поставках вездеходов на выставке «Иннопром»

Иркутский завод гусеничной техники (ИЗГТ) на стенде регионального Фонда развития промышленности в рамках международной выставки «Иннопром» подписал договор о поставке двух вездеходов-снегоболотоходов за рубеж. Покупателем выступила компания из среднеазиатской страны. Следующий шаг – подготовка соглашения о производстве более крупной партии для этого покупателя.

– В Иркутской области сейчас идет новая волна индустриализации, и тот факт, что в этом году наш регион впервые принял участие в выставке «Иннопром» со стендом (всего таких субъектов в этом году 25), еще раз подтверждает серьезный настрой наших предприятий. На экспозиции были представлены разнообразные производители Приангарья – от добычи минералов до высоких технологий. Логично, что эти достижения и наработки заметили, ведь именно для этого мы и собрали стенд – чтобы компании Иркутской области могли с его помощью заявить о себе, – подчеркнула министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.

Снегоболотоход АГ 30 – улучшенная версия известного вездехода «Шерп», однако доля усовершенствований и доработок, внесенных конструкторами ИЗГТ, столь велика, что потребители нефтегазовой, золотодобывающей, энергетической, геологоразведочной отраслей воспринимают его как самостоятельный продукт, по многим параметрам превосходящий и «Шерп», и другие модели отечественных и зарубежных производителей.

Вездеход разработан с учетом особенностей всех типов грунта, по которым он может свободно передвигаться, – песка, снега, льда, грязи, валунов, рек и болот и т. д. Предназначен для перевозки 8-10 взрослых человек, а также автономного проживания четырех человек. Грузоподъемность АГ 30 превышает одну тонну.

– Выставочные и конгрессные мероприятия обычно подразумевают отложенный эффект: экспоненты знакомятся между собой, обмениваются контактами, потом, если партнеры нашли друг друга, время уходит на разнообразные сложные процедуры закупок. Поэтому я был приятно удивлен таким незамедлительным результатом, реальной отдачей от выставки непосредственно во время ее проведения. Несомненно, это и эффект активной работы команды стендистов ФРП, и закономерный итог того, что на выставке собралась по-настоящему заинтересованная и мотивированная аудитория, – сказал генеральный директор ИЗГТ Александр Горин.

В прошлом году завод получил компенсацию на транспортировку продукции по региональной программе Фонда развития промышленности по итогам 2021 года, а также выиграл грант Фонда содействия инновациям на развитие серийного производства вездехода в размере 30 миллионов рублей.

– ИЗГТ стал своего рода визитной карточкой машиностроения Иркутской области. А еще предприятие – активный пользователь разнообразных мер господдержки промышленности, как федерального, так и регионального уровней. Вот и приглашение стать со-экспонентом на стенде областного Фонда развития промышленности завод принял без раздумий. И я очень рада, что участие в выставке сразу дало результат, – отметила Яна Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области.

Яна Шевченко. Фото из архива

Кроме того, ИЗГТ успешно завершил активную фазу участия в нацпроекте «Производительность труда»: за полгода предприятие сократило время реагирования на проблемы, устранило простои, повысило производительность на участке производственно-технического отдела почти в полтора раза. Избавились от незаконченных процессов, что позволило высвободить порядка 20 млн рублей: средства были направлены на ремонт одного из цехов.

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