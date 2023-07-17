«Серый» майнинг обойдется жителю Заларей в миллион рублей

Мужчина решил перехитрить энергетиков и скрыть работу майнингового оборудования у себя в доме, но избежать наказания не удалось.

Специалисты сетевой организации обнаружили несанкционированное подключение оборудования к внутридомовым системам. Хозяин дома на крыше разделил вводной кабель и незаконно подключил дополнительный провод. Осмотр прибора учета и стал поводом для обращения в суд. За потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги ответчику предстояло заплатить порядка 300 тыс. руб.

Но уже в ходе судебного заседания сотрудники сетевой организации, которые зафиксировали безучетное потребление, дали свидетельские показания, что во время проверки в гараже находилось оборудование для майнинга.

Собственник дома не стал это отрицать и подтвердил, что оборудование он приобрёл в начале 2022 года и убрал его только в мае. После открывшихся обстоятельств «Иркутскэнергосбыт» уточнил свои требования к ответчику, а именно был сделан перерасчет платы за электроэнергию, так как он была израсходована не на коммунально-бытовые нужды. Суд встал на сторону энергетиков, и теперь жителю поселка Залари необходимо выплатить более миллиона рублей в качестве перерасчета со льготного тарифа на коммерческий.