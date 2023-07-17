Владимир Путин встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым

На встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о социально-экономическом развитии региона. Об итогах рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор подчеркнул, что по итогам 2022 года в Иркутской области на 38% увеличились инвестиции в основной капитал, показатель составил 833 млрд рублей, и это первый результат среди регионов Сибири и 7-й по России. Президент отметил, что в целом по России по итогам 2022 года был небольшой спад внутреннего валового продукта, а в Иркутской области отмечается рост валового регионального продукта (ВРП) – «плюс 3 с лишним процента». Губернатор отметил, что регион поднял планку ВРП до 2 трлн рублей.

– Главное для нас – это, наверное, все-таки масштабные инвестиционные проекты. В основном все государственные корпорации сегодня участвуют в развитии Иркутской области, мы имеем большой промышленный потенциал, и индекс промышленного производства у нас составляет 102,1 процента, – сообщил Игорь Кобзев.

В регионе реализуется 180 якорных инвестиционных проектов на общую сумму 3 трлн рублей, подчеркнул глава региона. В перспективе это 40 тысяч новых рабочих мест и 2 трлн рублей дополнительных налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы. Игорь Кобзев сообщил, что на Иркутском авиационном заводе продолжается реконструкция, предприятие полностью выполняет взятые на себя обязательства, и пригласил главу государства посетить авиазавод.

Отдельно губернатор остановился на вопросе создания в Иркутской области межвузовского кампуса, так как развитие региона потребует большого количества квалифицированных кадров. Реализация этого проекта позволит создать качественную инфраструктуру для студентов и молодых ученых, будет способствовать притоку в регион большего количества обучающихся, в том числе из-за рубежа.

– Мы хотели бы заявиться и предложили Министерству образования и науки РФ все-таки включить нас в этот проект. Не дошли до нас, мы были десятыми в прошлый раз, мы видим, что нам это необходимо. В том числе в авиационной отрасли, – уточнил губернатор.

– Мы сейчас посмотрим, – сказал президент.

Кроме того, Игорь Кобзев озвучил вопрос газификации Иркутской области. В прошлом году между правительством региона и Газпромом подписана программа развития газоснабжения и газификации региона, работа в этом направлении продолжается.

Также на встрече было отмечено, что уровень государственного долга в Иркутской области составляет 19 миллиардов рублей, это порядка девяти % от собственных доходов бюджета.

– Мы выполнили Ваше поручение и зарезервировали финансирование на увеличение минимального размера оплаты труда на 18 процентов с 1 января 2024 года, – добавил губернатор.

Также Игорь Кобзев сообщил, что уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области составляет 0,8%, это около девяти тысяч человек.