АТБ переводит клиентов на новое мобильное приложение

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает клиентам установить новое приложение АТБ банк. Оно создано взамен приложения АТБ Мобайл, которое прекратит свою работу 31 августа.

Новый сервис дистанционного обслуживания физических лиц имеет улучшенный интуитивно понятный интерфейс, работает быстрее и безопаснее предыдущего приложения АТБ Мобайл.

Первая авторизация в мобильном приложении доступна с помощью основного мобильного номера телефона и дополнительного реквизита: номера карты или номера счёта.

Разработчики встроили в приложение сервис, который позволяет оплачивать покупки и услуги с помощью QR-кода.

В подробной информации по карте теперь можно просматривать данные по полному номеру карты, срок её действия и CVV.

Держатели карт АТБ 2.0 смогут оценить обновленную программу лояльности «АТБ Клуб» с историей начисления баллов, а также возможностью самостоятельной замены любимой категории для повышенного кэшбэка.

Скачать АТБ банк можно по ссылке.