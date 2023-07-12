АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО Ингосстрах Банк на уровне ВВВ+(RU), прогноз «стабильный»

Кредитный рейтинг Банка определяется удовлетворительными бизнес-профилем, риск-профилем и достаточностью капитала, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также возможностью получения экстраординарной поддержки от поддерживающего лица (ПЛ).

Среди ключевых факторов оценки эксперты АКРА выделяют:

Высокую вероятность оказания экстраординарной поддержки со стороны ПЛ.

Поддерживающее лицо имеет сильную оценку кредитоспособности и, по мнению АКРА, в случае необходимости готово предоставлять Банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме.

Удовлетворительный бизнес-профиль.

Ингосстрах Банк придерживается утвержденной стратегии: сохраняет фокус на развитии интегрированных продуктов и построении системы кросс-продаж с ПЛ, усилении цифровизации на базе экспресс-гарантий и факторинга, а также расширении зарплатных проектов и ДБО.

Удовлетворительная оценка достаточности капитала обусловлена достаточно высокими показателями регуляторных нормативов и умеренным коэффициентом усредненной генерации капитала (КУГК) на фоне роста капитальных вливаний и положительного финансового результата по итогам 2022 года.

Удовлетворительная оценка риск-профиля Ингосстрах Банка по-прежнему обусловлена сохранением приемлемого качества кредитного портфеля.

Адекватная оценка фондирования и ликвидности.

По оценке АКРА Банк имеет профицит краткосрочной ликвидности в базовом сценарии АКРА.

Подробнее о рейтинговом действии на официальном сайте АКРА.