Реалист Банк запустил вклад «Акционный»

С 17 июля 2023 года клиенты Реалист Банка смогут открыть вклад «Акционный» с доходностью 8,7% годовых при переоформлении, либо досрочном закрытии действующего вклада со сроком окончания 60 и менее календарных дней. Также предложение действует при переводе средств с текущего счета по ранее закрытому вкладу с возможностью изменения суммы в день открытия вклада и при закрытии действующего накопительного счета «Копилка». Действующий вклад со сроком окончания 60 и менее календарных дней переоформляется без потери процентов.

Сумма размещения от 50 тысяч рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет. Пополнение возможно в течение 90 календарных дней со дня открытия. По вкладу действует порядок льготного расторжения: с 271 дня срока вклада – без потери процентов; с 181 до 270 дня срока вклада по ставке 7% годовых; до 180 дней - по ставке «до востребования».

Подробнее с тарифами и условиями вклада можно ознакомиться на сайте.