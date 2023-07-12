Реалист Банк запустит сервис по дистанционному открытию карт VISA и Mastercard в Москве

Реалист Банк начал оказывать помощь клиентам по открытию карт VISA Gold или Mastercard Gold иностранного банка дистанционно.

В частности, клиенты смогут получить консультацию по оформлению и использованию карты иностранного банка, помощь в заполнении документов и оплате услуги оформления карты в рублях.

Также банк поможет заверить документы и отследить прохождение заявки на карту до момента получения готовой карты от иностранного банка.

Чтобы получить услугу, необходимо обратиться в головное отделение Реалист Банка в Москве по адресу ул. Станиславского, 4с1 с паспортом РФ. Срок оказания услуги – от 5 до 10 рабочих дней.

Стоимость услуги зависит от курса валюты иностранного банка на дату заявления, подробности можно уточнить, позвонив по телефону +7 (499) 968-94-23.

Открыть счет могут только физические лица. Курс конвертации валюты один из самых выгодных на рынке.

Реалист банк активно развивает сотрудничество с международными банками и открыл уже более 10 корреспондентских счетов в китайских юанях, армянских драмах, грузинских лари и других валютах.