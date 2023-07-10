Реалист Банк запускает платежи в болгарских левах

Банк продолжает развивать корреспондентскую сеть для расчетов в различных валютах и теперь клиенты имеют возможность проводить безналичные платежи в болгарских левах (BGN) без ограничений по сумме перевода, как для юридических, так и для физических лиц. Расчеты в левах могут стать альтернативой платежам в евро, так как с 2002 года курс лева привязан к евро.

Стоимость открытия валютного счета составит 0 рублей, комиссия за валютный перевод в болгарских левах - 0,2% от суммы (мин. 40 USD, макс. 150 USD).

Открыть счет могут как юридические, так и физические лица. При наличии биометрических данных сделать это можно удаленно, что особенно удобно для тех, кто проживает за границей. Курс конвертации один из самых выгодных на рынке.

Реалист банк активно развивает сотрудничество с международными банками и открыл уже более 10 корреспондентских счетов в китайских юанях, армянских драмах, грузинских лари и других валютах.