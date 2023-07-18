Названы лучшие вакансии июля в Иркутске

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 60 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля в Иркутске.

Больше всего в Иркутске в июле готовы платить заместитель директора в компании по строительству малоэтажных жилых домов в Иркутске и Иркутской области — от 150 000 руб..

Монтажнику готовы платить от 100 000 руб.

Клиентскому менеджеру в крупнейшем коммерческом банке России предлагают от 82 900 руб.

Специалисту службы внутреннего аудита обещают зарплату 80 000 руб.

Замыкает рейтинг вакансия руководителя расчетной группы − 74 800 руб.

Самой высокооплачиваемой вакансией июля в таких городах стало предложение для капитана прибрежного плавания в Хабаровске на зарплату от 250 000 руб.

В июле в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Хабаровске и Оренбурге также в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Так, врачу-ревматологу в Хабаровске предлагают более 100 тыс. руб., а ветеринарному врачу в Оренбурге – от 60 тыс. руб.

В Ульяновске среди лучших по оплате — вакансия инженера-конструктора (от 75 000 руб.), в Тюмени — сервисного инженера-механика (100 000 — 120 000 руб.), в Рязани — программиста «1С» (150 000 руб.), в Пензе — моториста (130 000 руб.), в Томске — начальника отдела маркетинга (более 100 тыс. руб.).