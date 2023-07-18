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СберСтрахование выплатила корпоративному клиенту 11,6 млн рублей за повреждённое судно

СберСтрахование выплатила корпоративному клиенту — морскому грузоперевозчику — 11,6 млн рублей за повреждённое судно.

Инцидент произошёл в водах Карского моря. Из-за пожара в машинном отделении, где находится главный двигатель, буксирное судно потеряло ход. После этого ему потребовалась эвакуация до ближайших ремонтных доков путем ледокольной проводки.

Происшествие было признано страховым случаем, и корпоративный клиент получил возмещение в полном объеме.

СберСтрахование оперативно исполняет свои обязательства перед клиентами, что помогает предпринимателям справляться со сложными ситуациями и развивать своё дело, даже когда возникают непредвиденные расходы. Узнать больше о предложениях компании для бизнеса можно в разделе Корпоративным клиентам».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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