СберСтрахование выплатила корпоративному клиенту 11,6 млн рублей за повреждённое судно

СберСтрахование выплатила корпоративному клиенту — морскому грузоперевозчику — 11,6 млн рублей за повреждённое судно.

Инцидент произошёл в водах Карского моря. Из-за пожара в машинном отделении, где находится главный двигатель, буксирное судно потеряло ход. После этого ему потребовалась эвакуация до ближайших ремонтных доков путем ледокольной проводки.

Происшествие было признано страховым случаем, и корпоративный клиент получил возмещение в полном объеме.