СберСтрахование выплатила корпоративному клиенту 11,6 млн рублей за повреждённое судно

СберСтрахование выплатила корпоративному клиенту — морскому грузоперевозчику — 11,6 млн рублей за повреждённое судно.
Инцидент произошёл в водах Карского моря. Из-за пожара в машинном отделении, где находится главный двигатель, буксирное судно потеряло ход. После этого ему потребовалась эвакуация до ближайших ремонтных доков путем ледокольной проводки.
Происшествие было признано страховым случаем, и корпоративный клиент получил возмещение в полном объеме.
СберСтрахование оперативно исполняет свои обязательства перед клиентами, что помогает предпринимателям справляться со сложными ситуациями и развивать своё дело, даже когда возникают непредвиденные расходы. Узнать больше о предложениях компании для бизнеса можно в разделе Корпоративным клиентам».