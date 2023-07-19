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Совет Федерации поддержал закон о цифровом рубле

Правовые нормы введения цифрового рубля будут утверждены законом, который поддержал комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Об этом пишут «Известия».

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Цифровой рубль будет выпускаться и контролироваться Центробанком, что подтверждает надежность и стабильность этого вида денег. Это еще один актуальный способ расчетов наряду с переводами через приложение банка, разъясняют опрошенные «Известиями» эксперты и аналитики. Напомним, Госдума одобрила закон о цифровом рубле 11 июля.

Цифровой рубль – это, по сути, только средство для платежей и расчетов, поскольку ни получать проценты за его хранение, ни возвращать кешбэк за платеж нельзя, рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

– При этом гражданин получает доступ к своему цифровому кошельку через любой банк, в котором обслуживается. Другим достоинством цифрового рубля должны стать его сохранность и безопасность, ведь такой рубль будет иметь уникальный код, и перевод денег в случае хищения или утраты можно будет легко отследить. Это, пожалуй, все значимые достоинства, – перечислил эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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