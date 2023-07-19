Власти обяжут банки контролировать операции с драгоценными металлами

Такой законопроект разрабатывают Минфин и Росфинмониторинг, сообщают «Известия».

Там отмечается, что это позволит снизить теневой оборот в отрасли. В аппарате правительства информацию подтвердили и добавили, что сейчас проект готовится к внесению в кабмин.

Нововведения потребуют дополнительных затрат и перестройки бизнес-процессов, заявили в крупнейших кредитных организациях. Эксперты считают инициативу логичной, поскольку с ростом интереса россиян к слиткам стало больше случаев с отмыванием средств.