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Девочка упала на штырь на детской площадке в Иркутске: ей наложили пять швов

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Маленькая жительница ЖК «Зеркальный» в микрорайоне Первомайский в Иркутске пострадала, играя во дворе по ул. Вампилова, 52: ребенок упал на штырь и повредил лицо, пришлось накладывать пять швов, сообщила пресс-служба ОНФ.

«Крепления и болты шатаются, ступеньки на лестнице отваливаются, отсутствует ограждение со стороны парковки, торчит бетон и металлические конструкции, краска облезла. Добавляет лоск мусор, который ветром несет с ближайшей контейнерной площадки, и лужи. Еще здесь частые гости – бездомные псы», – отмечают в организации.

Там также добавили, что жители несколько раз обращались в управляющую компанию по поводу плохого состояния площадок в микрорайоне, писали в социальных сетях мэру Иркутска, на что реакции пока не было. ОНФ обратился в прокуратуру по факту случившегося, которая начала проверку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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