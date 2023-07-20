«Выгодный старт» для бизнеса

Александр Логунов, вице-президент — региональный директор ПСБ в Иркутске рассказал о предложении для малого и среднего бизнеса от банка.

Клиенты ПСБ могут сократить издержки на торговый эквайринг, воспользовавшись акцией «Выгодный старт». Предложение будет выгодно компаниям с оборотом по каждому терминалу от 200 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц.

«Безналичный расчет удобен как предпринимателям, так и потребителям. При этом владельцу бизнеса необязательно приобретать стационарный терминал. Подключив сервис ПСБ Бизнес Пэй, можно превратить обычный смартфон в платежный терминал. Оплатить свою покупку клиенты смогут, просто приложив к экрану телефона банковскую карту, смартфон, умные часы или фитнес-браслет», – отмечает Александр Логунов.

В личном кабинете сохраняется документация и статистика о проведенных операциях. А электронный чек покупателю будет высылаться на почту и по смс.

Преимущества торгового эквайринга от ПСБ: быстрое подключение по двум документам; бесплатные установка и техническое обслуживание терминалов; современное и надежное оборудование; бесплатная отчетность на e-mail в удобном формате; бесплатная связь для терминалов (sim-карта).

Личный кабинет торгового эквайринга для малого бизнеса от ПСБ признан лучшим по версии Business Internet Banking Rank 2022, Markswebb.