Арендный дом построят на Верхней Набережной в Иркутске

Соглашение мэрии, ДОМ.РФ и «УКС Иркутска» вступает в силу с момента подписания и действует до конца 2025 года. Об этом рассказали в мэрии.

В этот период планируют выполнить все подготовительные работы, в том числе разработать проект и возвести многоквартирный дом на муниципальном земельном участке в районе ТЦ «Яркомолл».

Застройщиком выступит АО «УКС г. Иркутска», инвестором – ДОМ.РФ. Идея будет реализована с использованием механизма масштабного инвестиционного проекта (МИП).

В новом доме будет 217 квартир общей площадью 8,9 тысяч квадратных метров с отделкой, мебелью, бытовой техникой, сантехникой и предметами интерьера. Также предусмотрены помещения под бытовую инфраструктуру, парковочные места, озеленение прилегающей территории.