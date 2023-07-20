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Развитие «Знаменского предместья» обсудили на Байкальском саммите РГУД

Градостроительный потенциал района – 1,1 млн кв. метров жилья. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Одним из ключевых проектов развития является «Знаменское предместье» с общим градостроительным потенциалом порядка 1,1 млн кв. метров жилого фонда, который планируется реализовать до 2036 года. При этом в рамках реализации проекта комплексного развития территории планируется расселить порядка 370 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, – рассказал председатель правительства Иркутской области Павел Писарев.

<p>Павел Писарев. Фото А. Федорова</p>

Павел Писарев. Фото А. Федорова

Для реализации проекта «Комплексное развитие территории «Знаменское предместье» правительством Иркутской области привлечен инфраструктурный бюджетный кредит в общем объеме более 5 млрд рублей, который уже направлен на проектирование и строительство теплового луча по улице Баррикад и реконструкцию двух объектов водоотведения. Это канализационный трубопровод от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Донской) и напорные трубопроводы от КНС-20а по улицам Баррикад – Рабочего Штаба до КОС правого берега города Иркутска.

Организатором Байкальского саммита по недвижимости выступает Байкальское представительство Российской Гильдии управляющих и девелоперов при поддержке правительства Иркутской области, мероприятие проходит как в офлайн, так и в онлайн-формате.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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