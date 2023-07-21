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Штраф за неявку в военкомат увеличили в 16 раз

С 3000 – до 50 000 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место будет грозить штрафом от 40 до 50 тыс. рублей (ранее – до 3000).

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Кроме того, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан – до 25 тыс. рублей (было – до 500 рублей), для должностных лиц – до 50 тыс. рублей (было – до 1000 рублей), для юридических лиц – до 400 тыс. рублей (было – до 20 тыс. рублей).

Также с трех до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Неоповещение военкомата о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией, будет грозить штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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