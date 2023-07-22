В Иркутске прошел IX Байкальский Cаммит РГУД (фоторепортаж)

В Иркутске 19-20 июля прошел IX Байкальский Cаммит Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) - одно из самых ярких и ожидаемых событий для профессионалов строительной отрасли и рынка недвижимости. Главной темой саммита в этом году стала "Трансформация девелопмента. Сценарии и практики". В рамках мероприятия были организованы бизнес - туры по знаковым девелоперским проектам Иркутска, тематические сессии, мастер-классы, также состоялось подписание соглашения мэрии города и Дом.рф о строительстве арендного дома в Иркутске.

Фото А. Федорова

В деловой программе саммита приняли участие представители областного правительства, администрации Иркутска, ведущие федеральные и региональные эксперты в сфере строительства, архитектуры, урбанистики и консалтинга. Большой интерес у участников вызвал представленный на пленарной сессии "Городские территории Иркутска: возможности и механизмы развития" масштабный проект комплексного развития территории "Знаменское предместье" с общим градостроительным потенциалом порядка 1,1 млн кв. метров жилого фонда, который планируется реализовать до 2036 года. Также участники и эксперты обсудили развитие промышленного девелопмента и туризма в нашем регионе. Яркие моменты прошедшего саммита - в фоторепортаже SIA.RU.