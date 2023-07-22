Один человек погиб, три пострадали в аварии около Черемхово

Авария с участием отечественного транспорта и иномарки произошла сегодня неподалеку от города Черемхово Иркутской области – во время инцидента один человек погиб и три пострадали, рассказали в региональной полиции.

Предварительно установлено, что на 3-м км дороги ВАЗ и Toyota Corolla Filder столкнулись на подъезде к населенному пункту. Вблизи поселка Ершовка водитель иномарки, осуществляя разворот, не предоставил преимущество в движении российской машине, в результате чего случилась авария.

На месте от полученных травм скончалась 59-летняя пассажирка Toyota. В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водители транспортных средств, а также 56-летний пассажир иномарки.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.