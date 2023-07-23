В Иркутском районе женщина провалилась в шестиметровый колодец

Женщина провалилась в шестиметровый колодец в поселке Миловиды Иркутского района – выбраться из него помогли спасатели, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Мужчины достали пострадавшую при помощи веревок и лебедки. После чего ее передали сотрудникам скорой, которые оказали ей первую помощь и доставили в больницу. Известно, что женщина провалилась в углубление случайно.

Выбраться самостоятельно она не могла, поскольку сломала ногу. Сейчас жительнице Иркутского района ничего не угрожает.