Банк «Приморье» предложил пенсионную карту с дополнительным доходом

​Открывайте пенсионную карту с дополнительным доходом в Банке «Приморье» и получайте:

▶8% годовых на всю сумму остатка по счету

▶8% кешбэк за покупки в категории супермаркеты и универсамы (максимальная сумма выплаты 2000 руб.)

▶Бесплатный выпуск и обслуживание

▶Бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах до 30000 руб./мес., а в банкоматах ​ Банка "Приморье" без ограничений.

​Для увеличения пенсии необходимо всего 2 шага:

1.​ ​ ​ ​ ​ ​Открыть пенсионную карту в Банке Приморье

2.​ ​ ​ ​ ​ ​Перевести на нее зачисление пенсии удобным для вас способом:

лично в пенсионном фонде

​лично в МФЦ

​удаленно через личный кабинет на Госуслугах.

Категория клиентов, подходящие под условия выпуска пенсионной карты:

Пенсионеры по возрасту

Пенсионеры по стажу работы (военнослужащие, сотрудники МВД, ФСБ и других гос. структур)

Пенсионеры по инвалидности/ограничению здоровья

Подробнее об оформлении «Пенсионной» карты можно уточнить в едином контакт-центре банка: 8 (800) 200-20-86