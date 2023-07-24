Банк «Приморье» предложил пенсионную карту с дополнительным доходом

Открывайте пенсионную карту с дополнительным доходом в Банке «Приморье» и получайте:
▶8% годовых на всю сумму остатка по счету
▶8% кешбэк за покупки в категории супермаркеты и универсамы (максимальная сумма выплаты 2000 руб.)
▶Бесплатный выпуск и обслуживание
▶Бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах до 30000 руб./мес., а в банкоматах Банка "Приморье" без ограничений.
Для увеличения пенсии необходимо всего 2 шага:
1. Открыть пенсионную карту в Банке Приморье
2. Перевести на нее зачисление пенсии удобным для вас способом:
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лично в пенсионном фонде
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лично в МФЦ
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удаленно через личный кабинет на Госуслугах.
Категория клиентов, подходящие под условия выпуска пенсионной карты:
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Пенсионеры по возрасту
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Пенсионеры по стажу работы (военнослужащие, сотрудники МВД, ФСБ и других гос. структур)
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Пенсионеры по инвалидности/ограничению здоровья
Подробнее об оформлении «Пенсионной» карты можно уточнить в едином контакт-центре банка: 8 (800) 200-20-86