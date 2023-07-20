При поддержке Россельхозбанка в Кабардино-Балкарской Республике открылся крупнейший тепличный комплекс

20 июля в Кабардино-Балкарской Республике состоялась торжественная церемония запуска первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищенного грунта «Чегем Агро». В мероприятии приняли участие Председатель Правления РСХБ Борис Листов, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков и Председатель Совета директоров АПХ «ЭКО-культура» Александр Рудаков.



Тепличный комплекс расположен в Чегемском районе Республики. Первая очередь предприятия площадью 37,6 га обеспечит работой 461 жителя региона, а его мощность составит 19,2 тыс. тонн томатов в год.



Новое производство позволит круглогодично снабжать российскими томатами население Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов через магазины федеральных и региональных торговых сетей.



Общий бюджет проекта – 9,2 млрд руб., при этом финансирование со стороны Россельхозбанка составило 6,9 млрд рублей.



Предполагается, что работа предприятия будет ежегодно приносить в бюджет Республики налогов на сумму около 223 млн рублей.



В дальнейшем планируется расширение территории тепличного комплекса до 100 га и его выход на производство 51 тыс. тонн томатов в год. Число рабочих мест будет увеличено до более чем 1200, а приток дополнительных доходов в бюджет региона составит 600 млн руб. налогов ежегодно.



«Как основной кредитор тепличной отрасли в России мы понимаем, что создание и развитие теплиц – это вклад в продовольственную безопасность страны. За 23 года своей работы Россельхозбанк профинансировал 165 проектов – тепличных комплексов на общую сумму 265 млрд рублей. В эксплуатацию введено уже 122 теплицы, которые ежегодно производят 615 тыс. тонн овощей. Лидером на рынке овощей закрытого грунта является группа компаний «ЭКО-культура» – наш давний деловой партнер, с которым мы сотрудничаем уже 11 лет. За это время мы профинансировали строительство 18 теплиц холдинга на сумму более 108 млрд руб. в Ставропольском крае, Воронежской, Ленинградской и Липецкой областях, и вот теперь – в Кабардино-Балкарской Республике. Опыт сотрудничества и успех предыдущих проектов дает все основания рассчитывать, что новое предприятие будет стабильно обеспечивать россиян вкусными и свежими томатами отечественного производства, а также даст новый импульс развитию экономики региона и Северо-Кавказского федерального округа», – заявил Председатель Правления РСХБ Борис Листов.



Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка подчеркнул, что строительство плодоовощного комплекса при поддержке Правительства Российской Федерации стало одним из пяти прорывных проектов, включенных в модель экономического развития Республики.



«Комбинат не только соответствует приоритетам инвестиционной деятельности на Северном Кавказе, но и – в более широком смысле – является неотъемлемой частью реализуемой в стране программы импортозамещения. Благодаря работе новых теплиц на прилавках магазинов во многих российских регионах круглый год будут представлены доступные, свежие, экологически чистые овощи отечественного производства», – отметил Юрий Чайка.



Представитель Главы государства в округе также акцентировал внимание, что при реализации проекта применены новые технологии, которые помогут обеспечить высокую урожайность и максимальное энергосбережение.



Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков подчеркнул, что системная поддержка инвестиционного проекта будет продолжена. «Инвестором выступает ведущий российский отраслевой агропромышленный холдинг (АПХ) «ЭКО-культура» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Правительства КБР и Россельхозбанка. Тепличный комплекс станет крупнейшим на Северном Кавказе», – заявил он.



«Кабардино-Балкарская Республика – новый регион в широкой производственной географии группы компаний «ЭКО-культура». Высокотехнологичный тепличный комплекс в Чегемском районе построен при поддержке Россельхозбанка в рамках нашей масштабной инвестиционной программы развития. При строительстве мы используем тепличные конструкции, материалы и оснащение преимущественно отечественного производства. Вместе с партнерами-поставщиками и подрядчиками сделан большой шаг вперед в этом направлении импортозамещения. Выращивание широкого ассортимента томатов в круглогодичном производственном цикле обеспечит значимый вклад в ускоренное замещение импорта по томатной группе, а также стабилизирует цены на свежие овощи, поможет сгладить сезонные ценовые колебания. Сейчас мы запускаем 37,6 га, со временем площадь тепличного комплекса «Чегем Агро» достигнет 100 га, что сделает его крупнейшим в регионе и одним из самых больших в России», – отметил Председатель Совета директоров Агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков.



Комплекс «Чегем Агро» применяет передовые технологии с автоматическим управлением микроклиматом, включая системы досвечивания, регулирования температурного режима, вентиляции, влажности, полива и питания. Также в теплицах применяются современные биологические методы защиты растений от вредителей и болезней, а для опыления овощных культур используются шмели, что естественным образом повышает урожайность и улучшает вкус плодов.



Кроме того, на территории комплекса создан собственный распределительный центр, где осуществляется сортировка, упаковка и отгрузка готовой продукции на реализацию.



Открытие крупного тепличного комплекса отвечает вектору развития потребительского рынка страны. Так, по прогнозу Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в 2023 году в России продолжится тренд на рост потребления овощей и бахчевых до 105,1 кг на человека в год в направлении рекомендуемого Минздравом значения. При этом на томаты приходится порядка 20% этого объема, а одним из главных драйверов производства овощей как раз выступают теплицы.