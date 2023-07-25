Банк "Приморье" предложил в два раза больше миль с новой картой "Аэрофлот Бонус" Премиум

Банк "Приморье" презентовал новую дебетовую карту Аэрофлот Бонус «Премиум» с повышенным начислением миль.

Преимущества карты:

• до 6 миль за каждые потраченные 100 рублей

• 1 000 приветственных миль

• снятие наличных без комиссии в банкоматах сторонних банков до 300 000 руб.мес на территории РФ

• бесплатное обслуживание и сервис информирования

• единоразовая плата за выпуск карты 10 000 рублей

– Накопленные мили можно потратить на приобретение билетов, повышение класса до Бизнеса и Комфорта, товары и услуги партнеров программы, – говорится в сообщении банка.

Оформить заявку на дебетовую карту Аэрофлот Бонус "Премиум" можно на сайте и по телефону единого контакт-центра 8 (800) 200-20-86