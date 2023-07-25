Азиатско-Тихоокеанский банк откроет Центр развития бизнеса в Новосибирске – новый офис начнёт работу в июле в оживленной бизнес-локации города по адресу: Каменская улица, дом 7/1.

Центр развития бизнеса – это офис инновационного формата, в котором наилучшим образом сочетаются созданная комфортная среда для корпоративных клиентов и линейка банковских продуктов, сервисов и решений для успешной реализации любой задачи бизнеса.

«АТБ исторически является домашним банком для жителей Сибири. Новосибирск, без преувеличения, – город больших возможностей, для достижения которых в Центре развития бизнеса будет работать команда профессионалов в каждом сегменте бизнеса. В настоящее время база клиентов АТБ в Новосибирске стабильно растёт. Мы ожидаем, что новый офис станет местом притяжения крупного, среднего и малого предпринимательства, где каждый клиент сможет комплексно решать свои бизнес-задачи. Достигайте большего вместе с АТБ!» – сказала Елена Лашина, директор АТБ по Омской и Новосибирской областям.

Благодаря цифровым технологиям клиенты Центра развития бизнеса смогут оперативно получить необходимую им услугу, продукт или консультацию, а также оценить сервис и качество обслуживания. Общение с клиентами будет происходить за столами, как диалог равноправных партнёров. Так же в офисе предполагается возможность проведения круглых столов и совместных конференций. Клиенты смогут угоститься бесплатным кофе и подключиться к Wi-Fi.

АТБ располагает широкой линейкой кредитных продуктов, пакетов расчётно-кассового обслуживания, выгодными условиями торгового эквайринга, лизинга и банковских гарантий, что позволяет быть надежным финансовым партнером для наших клиентов, сохраняя индивидуальный подход. Банк входит в ТОП-20 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»).

Азиатско-Тихоокеанский банк – один из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири с мультирегиональной сетью, который работает на российском рынке более 30 лет. Банк обслуживает более 20 000 корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, а также более 313 000 физических лиц. Сеть банка на сегодняшний день насчитывает 180 отделений.