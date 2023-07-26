Международный гостиничный оператор из Таиланда заходит в Шерегеш

Он будет развивать там курорт мирового уровня.

Новый Шерегеш. Фото предоставлено NF Group

Специальная проектная компания ООО «Долина Азаса» подписала соглашение о намерениях с международным гостиничным оператором из Таиланда, компанией Dusit, на управление возводимыми отелями первой очереди туристического центра «Новый Шерегеш», проектируемого в Кузбассе. Мастер-план территории первой очереди строительства включает в себя новые трех- и четырехзвездные отели на 454 номера, а также горнолыжный кластер, состоящий из трех подъемников и 12 км новых горнолыжных трасс.

ООО «Долина Азаса» создано АО «Корпорацией Туризм.РФ» и ООО «Русбилд» с целью развития туристической инфраструктуры в новом секторе «Д» Шерегеша. Среди участников проекта также архитектурное бюро IND и консалтинговая компания NF Group. Строительство обеспечивающей инженерно-транспортной инфраструктуры осуществляется Минстроем России и Правительством Кузбасса в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Определен гостиничный оператор нового туристического центра, создаваемого в Шерегеше при участии Туризм.РФ.

Фото предоставлено NF Group

Проект комплексного развития курортной зоны создает российское архитектурное бюро IND. Консалтинговая компания NF Group разработала концепцию и финансовую модель проекта, а также отвечает за привлечение гостиничного оператора.

Популярность горнолыжных курортов в последние годы неуклонно растет. С 2020 года по настоящее время поток туристов в Шерегеше вырос на 40%, еще более существенный рост сдерживается ограниченным предложением средств размещения. Загрузка существующих отелей в зимний период достигает 90%, в летний - около 40%. Проект включает в себя стратегию круглогодичного использования инфраструктуры курорта.

Новый Шерегеш. Фото предоставлено NF Group

Как отметили в Корпорации Туризм.РФ, Шерегеш имеет мощный туристический потенциал, который необходимо развивать - в последние годы турпоток в Шерегеш вырос почти в два раза, только в зимний период более миллиона лыжников посещают курорт.

В рамках усиления сервисной составляющей проекта был привлечен ведущий отельный оператор из Таиланда, компания Dusit. С их помощью в Шерегеше будет развиваться отельный сервис мирового уровня, что привлечет туристов не только со всей России, но и из-за рубежа. Для наибольшей доступности курорта в Шерегеше предусматривается строительство нового аэропорта, открытие которого запланировано в 2026 году.

Сирадеж Донаваник, вице-президент по глобальному развитию, руководитель трансформации бизнеса компании Dusit:

«Мы управляем тремя сотнями отелей и курортов под шестью брендами по всему миру. Всех их отличает наш особенный сервис — теплота, внимание и, что превыше всего, забота о клиенте. Мы будем искренне рады поделиться теплом таиландского сервиса с туристами курортного кластера Шерегеш и привнести наш проверенный десятилетиями стиль управления отелями в новый российский проект».

Денис Багаев, генеральный директор ООО «Русбилд»:

«В новом секторе Шерегеша мы стремимся с чистого листа создать по-настоящему высококлассный международный курорт, ориентированный не только на традиционный горнолыжный отдых, но и на культурный, образовательный, медицинско-оздоровительный и деловой туризм. Для жителей азиатских стран, которые знакомы с брендом Dusit, открывается уникальная возможность побывать в Сибири и, может быть, впервые в жизни увидеть снег и почувствовать настоящую зиму. Для сибиряков и россиян, которые любят отдыхать как в Шерегеше, так и в Тайланде, это отличная возможность совместить этот отдых в одном месте: легкий пушистый снег на горнолыжных склонах и лучшие оздоровительные спа-программы и кухня в новых отелях».

Амир Идиатулин, генеральный директор IND:

«С точки зрения мирового туристического бизнеса Сибирь — устойчивый развивающийся бренд с большим потенциалом. Долгое время популярный курорт Шерегеш развивался довольно хаотично, без комплексной стратегии. Поэтому сейчас туристы приезжают сюда в зимний период на 3-4 дня покататься и не задерживаются тут надолго, так как на территории нет общественных пространств и круглогодичных событийных площадок, и соответственно нет возможности расширить программу своего пребывания. Летом туристический поток падает больше чем в два раза. Наш проект призван изменить сложившуюся ситуацию и создать круглогодичный курорт мирового уровня. Рад, что российская сторона пригласила к участию в проекте партнера с мировым именем Dusit, такое сотрудничество очень важно для Шерегеша и позволит вывести курорт на международный уровень».

Ольга Широкова, партнер NF Group:

«Работая над концепцией проекта, мы стремились учесть мировые стандарты отрасли и уникальные особенности Сибири. Уникальная природа и культура региона делают его привлекательным для туристов со всего мира. И мы рады, что Dusit принял наш подход и согласился стать частью проекта. Такие проекты, как «Новый Шерегеш» способствуют развитию туризма как важной отрасли экономики региона. Привлечение Dusit в качестве гостиничного оператора является важным шагом в реализации нашей стратегии круглогодичного курорта, и важным шагом к устойчивому развитию проекта».