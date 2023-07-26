Почти тысячу жалоб на «серых» майнеров зарегистрировал Иркутскэнергосбыт

С начала 2023 года энергетики приняли 958 сообщений о шуме и вибрации.

Запросы поступают на электронную почту, в контакт-центр и социальные сети компании. Каждое обращение проверяется: энергетики выезжают по указанным жителями адресам, делают замеры тепловизором, анализируют потребление и многое другое.

«Вчера ночью вызывала полицию, они отключили электроэнергию ему. Но видимо он уехал на дачу, потому что пока тихо. Грохотали стены, шум, вибрация. Я такого не слышала. Включил где-то в 9 и уехал. Там думаю ферма целая на балконе. Полицейские, глядя на балкон, поняли откуда и что это», – рассказала жительница Ангарска.

В большинстве случаев жителей беспокоит шум.

Для охлаждения майнингового оборудования ставятся вентиляторы, которые издают характерный звук. Кроме этого, жители жалуются на следствие работы специфичной техники – перепады напряжения, а также переживают за пожарную безопасность своих домов.

«У нас на улице Трилиссера находится в квартире майнинг у мужчины. Стоит невозможный гул у второго подъезда на 5 этаже уже как три года точно. Платит он не по счетчику, потому что его у него нет. Дом у нас газифицирован, очень опасно жить с таким соседом, постоянные перепады электричества», – пишет иркутянин.

Каждое обращение проверяется: энергетики выезжают по указанным жителями адресам, делают замеры тепловизором, анализируют потребление и многое другое. При необходимости направляют информацию в правоохранительные органы, а также Роспотребнадзор, управляющим компаниям, ТСЖ.

Чтобы вернуть жителям спокойствие и обезопасить проживание, в некоторых случаях энергетикам приходится обращаться с иском в суд. Как правило «серые» майнеры проигрывают тяжбы и в принудительном порядке убирают оборудование с балконов, гаражей, квартир и других помещений, не адаптированных для работы оборудования.

Энергетики призывают жителей области не оставлять без внимания случаи «серого» майнинга. Если вам стало известно о таких случаях, сообщайте об этом энергетикам по телефону Единого энергетического информационно-справочного центра 800-100-9-777, пишите на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru,а также в группах компании в социальных сетях «Свет38»: Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм.