Сброс воды увеличат на Иркутской ГЭС

Со 2 августа и до особого указания ГЭС будет работать в режиме 3000 куб. м/сек. Об этом сообщили в Росводресурсах.

Увеличение связано с затяжными ливнями. По данным Росгидромета, фактический приток в июле составил 130% нормы. Скорректированный прогноз на третий квартал также превышает средние показатели.

«Ожидается поступление воды в диапазоне 4700-5700 куб. м/сек, это 116-141% нормы», – рассказал руководитель Енисейского БВУ Сергей Капустин.

Напомним, что после затяжных дождей в начале июля Иркутский гидроузел задерживал паводок, используя свободную емкость водохранилища. Тогда сбросы были в диапазоне 2400-2650 куб. м/сек.