Режим ЧС снимают в Байкальске, введенный из-за июльского паводка

В городе Байкальске в Слюдянском районе с 29 июля снимают режим ЧС, однако его действие сохраняется на трех реках- Солзане, Харлахте, Большой Осиновке.

Такое решение принято сегодня на заседании КЧС в Байкальске под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Георгия Кузьмина. На совещании обсудили ход аварийно-спасательных работ, которые сейчас ведутся в городе.

Напомним, в начале июля из-за обильных продолжительных дождей на реке Харлахте образовался затор, случился паводок, в результате которого подтопило восемь участков. Для пропуска воды и спасения от затопления жилых домов, пришлось вскрыть дорожное полотно и проложить временное русло реки.