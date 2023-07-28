Новости

КБ Солидарность изменил тарифы обслуживания карт UnionPay

АО КБ Солидарность сообщил, что с 25.07.2023 вносятся изменения в обслуживании карт платежной системы UnionPay в рублях и иностранной валюте.

– Подробнее можно ознакомиться  по ссылке в разделе «Тарифы», – говорится в сообщении банка.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

IX Байкальский саммит РГУД-2023
«Это будет перспективнейший район Иркутска». Руслан Болотов – о Знаменском предместье
Знаменское: из предместья в новый городской центр
«У нас нет права на ошибку». Елена Бодрова, РГУД – о развитии девелопмента
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес