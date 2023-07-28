КБ Солидарность изменил тарифы обслуживания карт UnionPay

АО КБ Солидарность сообщил, что с 25.07.2023 вносятся изменения в обслуживании карт платежной системы UnionPay в рублях и иностранной валюте.

– Подробнее можно ознакомиться по ссылке в разделе «Тарифы», – говорится в сообщении банка.