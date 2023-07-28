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«Цифра банк» предлагает новым клиентам открыть виртуальную карту

С 26 июля клиенты банка могут оформить бесплатный виртуальный продукт «Цифра карта» всего за 15 минут, для этого достаточно подать электронную заявку.

Виртуальная карта от «Цифра банк»* является мультивалютным электронным кошельком (рубли, USD, EUR), с полными условиями можно ознакомиться здесь.

С помощью виртуальной карты можно совершать привычные банковские операции: переводы, покупки и снятия в банкоматах с бесконтактным чтением карт, с ограничением в размере одной операции - 550 000 рублей или эквивалента в валюте, а также хранить остатки на каждом из трех счетов до 550 000 рублей или эквивалента в валюте.

«Цифра карта» доступна к заказу гражданами РФ.

* «Цифра банк» - коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк» (Банк «Фридом Финанс»)


/ Сибирское Информационное Агентство /
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