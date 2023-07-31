Больше колбас: на Ангарском мясокомбинате началась оптимизация производства в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Ангарский мясокомбинат, который на следующий год отметит своё 60-летие, повысит эффективность с помощью нацпроекта «Производительность труда». Команда предприятия прошла обучение всем необходимым инструментам бережливого производства. Её задача — совместно с экспертами РЦК (Региональный центр компетенций, оператор реализации нацпроекта в Иркутской области) добиться роста производительности на участке выпуска копчёных колбас.

«Продукцию Ангарского мясокомбината можно найти на прилавках магазинов не только в Иркутской области, но и во многих регионах Сибири. Однако конкуренция в этой сфере всегда была высока, а в последнее время стала еще острее: рынок Иркутской области привлекает производителей даже из Беларуси, не говоря уже о Бурятии, Забайкалье, Красноярском крае. Уверена, что успешная реализация мероприятий нацпроекта поможет нашему производителю удержать позиции внутри региона и расширить свое присутствие за его пределами, тем более что спрос на местную продукцию есть», — говорит заместитель министра экономического развития Марина Петрова.

Производство копчёных колбас занимает более одной третьей в совокупной выручке Ангарского мясокомбината. Участие в нацпроекте, по словам генерального директора предприятия Сергея Матусевича, поможет мясокомбинату не просто увеличить объёмы выпуска этой продукции и сократить время протекания производственного процесса, но оптимизирует время хранения сырья и скорость доставки готовой продукции до потребителей.

По информации Иркутскстата, в Приангарье за пять месяцев 2023 года по сравнению с прошлым годом производство мяса и субпродуктов увеличилось на 8%, колбасных изделий – на 1,5%, мясных полуфабрикатов – на 3%.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина подчеркнула, что положительная динамика в мясоперерабатывающем производстве Приангарья наблюдается, в том числе благодаря активной покупательской позиции жителей региона: «При наличии конкурентной продукции жители Иркутской области все-таки отдают предпочтение продукции местного производства», – отмечает она.

Напомним, недавно на федеральном форме «Производительность 360» два предприятия из Иркутской области были признаны лучшими в стране по результатам участия в нацпроекте «Производительность труда». Согласно рейтингу национального проекта «Производительность труда» за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ на основании постоянных показателей предприятий-участников, Иркутская область входит в группу лидеров. Сейчас 48 компаний Приангарья являются участниками нацпроекта.

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