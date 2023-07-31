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Каско подорожало на 5-14%

Причина – подорожание автомобилей и их ремонта, заявили «Известиям» в крупнейших страховых компаниях.

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Каско с классическим наполнением (без франшизы и ограничения покрытия) продолжило дорожать в этом году. С начала 2023-го средняя цена таких полисов выросла на 5–14%, рассказали «Известиям» в крупных страховых компаниях.

В СОГАЗ отметили повышение на 14%. Это связано с увеличением тарифов на европейские и японские бренды машин из-за роста стоимости их ремонта. Также повысилась доля клиентов, которые страховали новые авто, объяснили в организации.

В прошлом году на фоне подорожания машин и запчастей из-за санкций средняя цена каско выросла на 25–30%. В первом же полугодии 2023-го стоимость колебалась в пределах 10% и достигла примерно 70 тыс. рублей, отметили в пресс-службе «Совкомбанк Страхования».

Эта тенденция связана с повышением цен на автомобили, от которых и рассчитывается премия по каско, пояснил директор департамента андеррайтинга моторного страхования СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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