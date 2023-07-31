Банк «Открытие» повышает ставки по накопительному счету «Копилка» до 8,5% годовых

Банк «Открытие» с 1 августа повышает на 1 процентный пункт ставки по накопительному счету «Копилка» как для новых, так и для действующих сберегателей.

Максимальная доходность — 8,5% годовых на сумму до 3 млн рублей — доступна для сберегателей, у которых в течение 90 дней до даты открытия счета сумма накоплений в «Открытии» не превышала 50 тыс. рублей. Повышенная ставка действует в месяце открытия «Копилки» и два последующих месяца.

Действующие сберегатели могут увеличить ставку по своему накопительному счету, совершая покупки по дебетовым и кредитным картам «Открытия». За покупки на сумму от 10 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц надбавка* составит 0,5 процентного пункта, а ставка по «Копилке» — 7,5% годовых. При сумме покупок свыше 100 тысяч рублей ставка по накопительному счету увеличится до 8% годовых.

Базовая ставка по накопительному счету «Копилка» установлена на уровне 7% годовых.

Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств на счете по состоянию на начало каждого дня. Это наиболее выгодный для сберегателя вариант, позволяющий не терять уже начисленные проценты.

Открыть счет «Копилка» можно как в офисе банка, так и в удаленных каналах банковского обслуживания.

Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно на сайте банка