В сердце города. Проекты Эн+ на Цесовской набережной представили участникам IX Байкальского саммита РГУД

Девелоперские проекты Эн+ на Цесовской набережной представили участникам IX Байкальского саммита РГУД во время традиционного property-тура. Участники делового мероприятия посетили территорию воссозданных Курбатовских бань – уже скоро здесь откроется новый отель 5*. О комплексном развитии городской среды в историческом центре Иркутска коллегам-девелоперам рассказала на экскурсии и в рамках деловой программы саммита Евгения Пуляевская, директор ООО «Прибайкалье».

«Отсюда начинался Иркутск»

Property-тур IX Байкальского саммита РГУД стартовал в историческом центре Иркутска. Именно здесь, на Цесовской набережной протяженностью 1 км 60 м, Эн+, основанная Олегом Дерипаской, воплощает в жизнь семь девелоперских проектов.

Евгения: Мы с вами находимся в самом сердце Иркутска: освоение Сибири, острог начинались именно отсюда. И очень здорово, что мы не только возводим в этом месте новые здания, но и восстанавливаем историческое наследие. В первую очередь, я говорю о Курбатовских банях, открытых купцами Николаем Курбатовым и Григорием Русановым в конце XIX века. Банный комплекс с электрическим светом и уникальными банными помещениями, отделанными мрамором, вызывал восхищение современников – настоящие римские термы! В 2017 году Эн+ выиграла право на сохранение этого объекта культурного наследия с приспособлением к современному использованию. На тот момент от здания оставалось 11%.

Евгения Пуляевская. Фото А. Федорова

«Подход должен быть комплексным»

Начиная работу над Курбатовскими банями, девелопер осознал, что для успешного воплощения задуманного важно применить комплексный подход к развитию этой территории – только так можно по-настоящему изменить облик центра города, вдохнуть новую жизнь в историческое место.

Евгения: Если вы выходите из восстановленного здания, видите красивую мостовую, а дальше – дома, которые вросли в землю по самые окна, это вызывает недопонимание и даже отторжение. Мы приняли решение выкупать строения и осваивать эту территорию более масштабно. Благодаря этому вы сейчас можете видеть здесь целый комплекс зданий, который включает и объект культурного наследия, сохранённый и приспособленный к современному использованию, и совершенно новые здания, возведенные в той же стилистике – исторические реплики каменных строений.

Фото А. Федорова

«Наша стратегия – превосходить ожидания»

По проекту, здесь – и в восстановленном историческом здании, и в новых – разместится отель 5*. Это первый отель такого уровня для компании в Иркутске. Управлением гостиницей, которая должна открыться к концу этого года – началу следующего, будет заниматься дочерняя компания Эн+.

Евгения: Номерной фонд будет выполнен в разных стилях: классика, лофт, скандинавия, авангард. Наш общий подход на этом объекте – превосходить ожидания: мы плотно работаем не только над строительными изысками, но и над стратегией гостеприимства. Важно, чтобы в отеле было настолько комфортно, чтобы гостям хотелось сюда возвращаться. Мы ставим себя на место потенциального клиента и стараемся сделать всё максимально качественно.

Фото А. Федорова

«Важно создать атмосферу»

Работая над объектом, Эн+ пришла к выводу, что здесь важно не только соблюсти историческое соответствие фасадных материалов и интерьерных решений, но и создать особую – иркутскую – атмосферу.

Евгения: В номерах и холлах отеля будут представлены картины, офорты, гравюры сибирских художников, в том числе знаменитого Даши Намдакова. Мы сохраняем и главную историческую функцию Курбатовских бань: гостей порадуют бассейн, две русские бани, турецкая, финская – полный комплекс спа-услуг. А после банных процедур можно будет выпить горячего чая в пирожковой с видом на Ангару.

Фото А. Федорова

«Это место достойно стать территорией для жизни»

Курбатовские бани – один из серии проектов Эн+, работа над которыми ведется на участке от старого Ангарского моста до Вечного огня. По словам Евгении, на Цесовской набережной строят новый офис ЭН+, а напротив Вечного огня, на площадке бывшей Кировской ТЭЦ, планируют создать жилой квартал.

Евгения: Это место достойно стать территорией для жизни. Как и любая промышленная площадка, она потребовала полного редевелопмента. Для начала мы освободили земельный участок для последующей застройки площадью 2 га. Но просто демонтировать то, что было, – это полдела. Дорогого стоит то, что на этом месте возведены совершенно новые инфраструктурные объекты – здания подстанции и насосной станции. Они обеспечивают весь центр Иркутска и не только. Эти сооружения были возведены с современной «начинкой», соответствующей не просто реалиям нашего дня, но и с учетом потребностей растущего города.

Фото А. Федорова

«Над проектом работал Кенго Кума»

Несмотря на глобальные тренды, международное сотрудничество всегда будет на повестке дня. Для команды проекта важно, что с площадкой будущего жилого квартала работал именитый японский архитектор Кенго Кума.

Евгения: Это первый проект мастера в России – концепция, эскизное проектирование. Кенго Кума – уникальный архитектор. Он окончил Токийский и Колумбийский университеты и творит, проникнувшись миксом восточной и западной культур, погружаясь в культуру той местности, того народа, для которого создает очередной проект. Его вдохновляют натуральные материалы, дерево, природность. Всё это нашло отражение и в иркутском проекте.

Фото предоставлено организаторами Байкальского саммита РГУД

«Квартал будет открыт для всех»

Новый квартал по проекту японского архитектора будет включать стилобат и семь башен. Объект интересен еще и тем, что не отделяется от людей, не пытается отгородиться шлагбаумами. Откроется на этой территории и фрагмент набережной, которая 110 лет была недоступна иркутянам, – Эн+ вернет ее городу.

Евгения: Вся зона первого этажа будет огорожена стеклом – получится почти 1 га территории с внутренними улицами, общественное пространство, распахнутое на реку, открытое для иркутян и гостей города, гигантский опен спейс. По его наполнению мы весь прошлый год работали с командой Cushman & Wakefield (сейчас – Commonwealth Partnership). Консалтинговая компания занимается подбором наиболее оптимальных собственников, арендаторов, которые наполнят это пространство, сделают его привлекательным для людей.

Фото предоставлено организаторами Байкальского саммита РГУД

«Цесовская набережная – фрагмент единой»

Обновленная Цесовская набережная с новыми объектами должна в перспективе стать фрагментом единой набережной протяженностью порядка 19 км, которая охватит и берег Ангары, и Ушаковку. Концепция набережной была разработана Агентством развития территорий «Градостроительная школа» совместно с городской администрацией и общественностью. Эн+ поддержала инициативу архитектурного сообщества.

Евгения: Мы готовы участвовать в проектировании благоустройства единой набережной. Но, если посмотреть на нее как на слоеный пирог, то станет ясно, что нижний слой в этом пироге – берегоукрепление. А это федеральные полномочия. И здесь важна комплексная работа – когда город формирует проектную документацию, Министерство природных ресурсов Иркутской области подключается и готовит пакет документов. В конечном итоге Министерство природных ресурсов РФ должно выделить федеральное финансирование на работы по берегоукреплению. Здесь важно действовать сообща.

Визитная карточка города

«Курбатовские бани – первый объект культурного наследия в Иркутске, который восстанавливается в каменном исполнении», – говорит главный архитектор проекта, представитель генерального подрядчика Алексей Бельков. О том, как искали мастеров каменной кладки и какие архитектурные решения применили в проекте, он рассказал участникам property-тура.

Алексей Бельков. Фото А. Федорова

О сложностях. Одна из основных трудностей, с которой пришлось столкнуться и нам, и подрядчикам, – это то, что объект был значительно утрачен. Пришлось провести большой комплекс исследований, собрать документы. Очень многое восстанавливалось по архивных материалам, фотографиям. Работа была проведена колоссальная.

О мастерстве. Строителей для работы на объекте пришлось собирать по всей Сибири. Найти людей, которые умеют работать с кладкой так же качественно, как это делали наши предки, оказалось непросто. К сожалению, за последние 20-30 лет традиции работы с камнем были утрачены, по крайней мере в нашем регионе.

О решениях. Здание исторически двухэтажное, и в кладке мы сделали два этажа. Третий этаж, мансардный, появился уже в ходе приспособления объекта к современному использованию. Со стороны двора это реализовано в виде фальцевой кровли – такое решение часто применяется в Европе. А с фасада, который выходит на набережную и улицу Гаврилова, этаж полностью стеклянный. Это сделано специально: архитекторы таким образом попытались нивелировать надстройку. Небо и солнце будут отражаться в стекле – третий этаж не будет визуально восприниматься как дополнительный объём. Он «растворится» в окружающей среде.

О подземной инфраструктуре. Половина объекта скрыта от взгляда. Понятно, что исторические объекты не имели развитой подземной части, но здесь предполагается отель 5* – есть определённые требования к его назначению и наполнению. Поэтому всё пространство внутреннего двора занято подземной инфраструктурой. Здесь расположен 25-метровый бассейн, подземная парковка на 30 машиномест, банный комплекс.

О качестве. Подход ко всему был очень скрупулезный. Основной посыл и для нас, и для строителей – качество. Было важно, чтобы проект соответствовал уровню 5* и стал показательным для Эн+. Подобного рода объекты могут появляться в нашем регионе, и они должны стать своеобразной визитной карточкой города, задавать тренд, показывать, как можно восстанавливать объекты культурного наследия, украшая Иркутск.

Эксперты РГУД – о новой жизни Курбатовских бань

«Темпы и масштаб поражают»

Елена Бодрова, исполнительный директор, вице-президент РГУД (Санкт-Петербург):

Елена Бодрова. Фото А. Федорова

– Поражают темпы, масштаб, объемы реставрационных работ! Мы ведь понимаем, насколько это сложно: такая работа всегда существенно дороже, чем строительство с нуля, плюс есть серьезные охранные обязательства.

Здорово, что девелопер смог построить экономику проекта, опираясь на историческую функцию – провел серьезное исследование и понял, что и сегодня спа-комплекс будет востребован у иркутян и гостей города. Сохранение бани, создание таких атмосферных проектов, как пирожковая, вернет жизнь в этот объект. Он станет любимым местом отдыха для горожан и туристов.

Иркутск в целом становится красивее, интереснее – мы наблюдаем это все девять лет проведения Байкальского саммита. Усилиями таких сильных компаний, как Эн+, город перестает быть транзитной точкой на пути к Байкалу, а становится большим, значимым, очень интересным туристическим кластером. Такие проекты, как Курбатовские бани, при буме внутреннего туризма станут жемчужиной, точкой притяжения, будут способствовать процветанию Иркутска.

«Сохранить прошлое на современном уровне»

Андрей Бриль, вице-президент РГУД, председатель совета директоров «Корин Холдинг» (Екатеринбург):

Андрей Бриль. Фото А. Федорова

– Это очень важный объект для города и, думаю, для всего региона. Очень важно, что проект комплексный, и мы видим только начало работ на довольно большой площадке. Я знаю, что Эн+ сейчас ведет работу по выкупу прилегающих участков – здесь напрашивается проект комплексного развития территории. Для этого есть всё и самое главное – чего очень не хватает многим подобным проектам – есть очень сильный, толковый, квалифицированный частный девелопер, который – не побоюсь лишнего пафоса – действует с чувством настоящего патриотизма, знает, что делает.

Есть здесь, как я понимаю, и поддержка властей. И это важно, потому проекты, связанные с объектами культурного наследия, – очень сложные: важно соблюсти тонкую грань – сохранить наследие и в то же время сделать так, чтобы это было сделано на современном уровне. Многие подобные проекты «консервируют» запущенность и отсталость объекта, прошлое в этом случае «тащит» назад. Здесь этого нет. Эн+ – люди, абсолютно устремленные вперед. Они прекрасно понимают, как прошлое связано с настоящим и что оно даст в будущем. Всё делается на очень высоком технологическом и проектном уровне. И эксплуатироваться, думаю, будет так же.

«Внимание к истории – в тренде»

Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Санкт-Петербург):

Ольга Трошева. Фото А. Федорова

– Сегодня во многих городах стараются уделять внимание истории, аутентичности. С объектами культурного наследия непросто работать, но исторические здания – это интерес для туристов, это развитие города.

Я впечатлена тем, как профессионально и с душой компания отнеслась к проекту. Конечно, с объектами культурного наследия всегда есть сложности, но здесь подобраны функции, которые будут успешно реализовываться в дальнейшем. Восхищает и работа архитекторов – это следующий важный этап после ответа на вопрос: как приспособить историческое здание, чтобы оно было экономически целесообразно. Я надеюсь, этот объект заживет своей жизнью, жизнью города и будет успешен в показателях.