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Китай ограничил экспорт галлия и германия

Официальная причина – интересы национальной безопасности. Об этом рассказали «Известия».

Китай производит 60% мирового германия и 80% галлия, по данным Европейской промышленной ассоциации. Германий и его соединения используются в производстве оптических приборов, электроники, а также в фармацевтической отрасли. Галлий применяют в полупроводниковой промышленности (главным образом), медицине, для изготовления светодиодов, в том числе лазерных.

Решение КНР ограничить экспорт может привести к временному дефициту галлия и германия на рынке и к росту цен на электронику, в которой эти металлы используются, считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Одновременно другие страны могут начать восстанавливать собственное производство этих металлов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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