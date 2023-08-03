141,6 млрд рублей потратили россияне на ювелирные изделия с начала 2023 года

По данным Аналитического Центра SOKOLOV по итогам первого полугодия 2023 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 141,6 млрд рублей, что на 1,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Средний чек с начала года вырос на 15% и составил 7100 рублей против 6166 рублей по итогам первой половины 2022 года. При этом среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия, по данным Росстата, в июне 2023 года выросли лишь на 10% относительно декабря 2022 года, а относительно мая 2023 года — всего на 1,7%. Связано это с ростом стоимости сырья и металла, что в свою очередь приводит к росту розничных цен.

В целом рынок за полугодие вырос на 1,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Драйвером восстановления рынка стали онлайн продажи, доля которых увеличилась с 17 до 20% и составила 28 млрд рублей. Во втором полугодии мы прогнозируем рост на уровне около 10%, а по году в целом рост будет порядка +6% до 319 млрд рублей».

* Аналитика SOKOLOV о динамике ювелирного рынка основана на собственных исследованиях рынка и агрегированных данных СберАналитики, АКИТ и Росстата.