Банк «Солидарность» сообщил, что приложение мобильного банка «Солидарность онлайн» удалено из Google Play и теперь оно недоступно для скачивания и обновления.

– Для пользователей Android приложение «Солидарность онлайн» доступно для скачивания и обновления в RuStore либо на сайте Банка. Пользователям iOS мы рекомендуем обновится до самой последней версии приложения «Солидарность онлайн» в AppStore. Для пользователей iOS в ближайшее время будет доступно веб-приложение. Приложения, установленные ранее, продолжают свою работу в штатном режиме на всех устройствах операционной системы iOS и Android , – говорится в сообщении банка.