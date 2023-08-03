20 участков подтопило в Иркутской области

Сброс воды недавно повысили на ГЭС.

В связи с увеличением сбросных расходов Иркутского гидроузла до 3000 кубов в секунду, основанием для которой стала высокая проточность в озеро Байкал, подтоплен 21 дачный участок и 6 дачных домов с сезонным пребыванием людей в садоводческом товариществе «Елизовское».

Заблаговременно проведено информирование населения о складывающейся обстановке – жалоб не поступало.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в прошедшие сутки прохождение холодного фронта по территории области сопровождалось выпадением сильных и очень сильных осадков интенсивностью до 54 мм в Слюдянскдом районе, 37 мм - в Усольском, 29 мм – в Тулунском районах. В течение ночи осадки отмечались в южных районах. В Чунском районе прошли грозы. 3 августа днём в западных и Слюдянском районах ожидаются ливневые дожди, в течение суток по области – грозы.