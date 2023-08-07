Банк «Солидарность» готов предложить решение клиентам, у которых есть потребность совершать операции за пределами РФ

АО КБ «Солидарность» проанализировал сложившуюся ситуацию и готов в ближайшее время предложить решение клиентам, у которых есть потребность совершать операции за пределами Российской Федерации.

– Будут расширены возможности в части денежных переводов за рубеж и будет наполнена линейка всех розничных продуктов с учетом ваших пожеланий, – говорится в сообщении банка. – Огромное количество клиентов банка сегодня активно пользуются карточными продуктами. К сожалению, с 20.07.2023 функционал ряда наших продуктов оказался полностью ограничен за рубежом. Несмотря на то, что данные ограничения вызваны внешним фактором, не зависящим от банка.

В банке добавляют, чтобы продолжаем проработку следующих шагов, которые поэтапно компенсируют для части клиентов неудобства, вызванные ограничениями. Персональная информация будет поступать клиенту Банка в формате PUSH- или СМС-уведомлений, звонка оператора Службы поддержки клиентов, а также размещаться в новостных лентах мобильного приложения Банка.

В случае экстренной необходимости, напоминает банк, можно подать заявление на закрытие карты в чате мобильного приложения.

C 25.07.2023 банк ввёл в действие новые тарифы по банковским картам, с 30.07.2023 отменил комиссию за годовое обслуживание валютных карт UnionPay, с 07.08.2023 стартовала акция для держателей рублевых карт UnionPay Gold.