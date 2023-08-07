В Иркутске построят новый микрорайон площадью более 90 тыс. кв. м жилья

Подведены итоги аукциона ДОМ.РФ на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в Иркутске. На участке площадью 12,3 га недалеко от студгородка ИРНИТУ планируется строительство до 94 тыс. кв. м жилья. Микрорайон войдёт в состав вновь создаваемого жилищно-образовательного кластера, включающего в себя межвузовский кампус. Аукцион проходил на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

Победителем торгов объявлена иркутская компания «ГрандСтройРазвитие» (ГСР, входит в «ГрандСтрой Девеломент»), предложившая за право заключения договора КРТ 362 млн рублей при начальной цене в размере 56,6 млн рублей. На победу в аукционе претендовали шесть компаний из Иркутска, Екатеринбурга и Краснодара.

Участок, выставлявшийся на торги, расположен по адресу: Иркутск, территория Радиостанция 5. Он находится в развитом районе города, на берегу Ангары, имеет хорошую транспортную доступность.

Здесь планируется реализация проекта КРТ со строительством до 94 тыс. кв. м жилья, размещением инфраструктурных и социальных объектов, благоустройством и озеленением. Проект должен быть реализован в течение 9,5 лет.

Новый микрорайон войдёт в состав жилищно-образовательного кластера, включающего в себя межвузовский кампус. Соглашение о реализации проекта на ПМЭФ-2023 подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.