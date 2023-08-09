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Банк «Солидарность» проводит акцию для держателей карт UnionPay Gold

Банк «Солидарность» сообщает, что с 07 августа 2023 года в банке стартует акция для держателей карт UnionPay Gold АО КБ «Солидарность» в рублях (далее – Карта) *.

– В Акции участвуют карты, оплата комиссии за первый год обслуживания которых была списана в период с 07 августа 2022 года по 19 июня 2023 года Акцией предусмотрено бесплатное обслуживание карт за второй год пользования, – говорится в сообщении банка.

Подробно об условиях акции.

* - за исключением карт Welcome, Diamond, корпоративных и кредитных карт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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