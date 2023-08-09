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В Тулунском районе 19-летний водитель насмерть сбил пешехода

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Проводится проверка, назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой примут правовое решение.

«Вчера около часа ночи на 1452 км автодороги Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе 19-летний водитель легкового автомобиля «Тойота Витс» допустил наезд на мужчину, который находился на проезжей части. Пешеход от полученных травмы скончался на месте, его личность устанавливается», – говорится в сообщении ГУ МВД по Иркутской области.

Известно, что водитель иномарки, следовавший из Бурятии в Красноярск, находился в пути уже более 8 часов. Молодой человек не соблюдал безопасную скорость движения в условиях плохой видимости, и не смог предотвращения происшествие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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