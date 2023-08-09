Выдержит ли Иркутская ГЭС сильное землетрясение?

Компания Эн+ впустила видео, в котором специалист ответил на волнующий иркутян вопрос.

«Иркутская ГЭС – это насыпная гравийно-песчаная плотина. При землетрясении насыпная часть встряхивается, уплотняется и становится еще прочнее. Поэтому горожане могут быть спокойны», – рассказал сотрудник Эн+.

Он добавил, что строение рассчитано на толчки до 9 баллов по шкале Рихтера.

Заместитель директора Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН Владимир Чечельницкий ранее подчеркивал, землетрясения 10 баллов в областном центре быть не может, так как очаги возможных разрушительных землетрясений находятся на Байкале или в Восточном Саяне, на расстоянии не ближе 70 километров от плотины.