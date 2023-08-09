Новости

Выдержит ли Иркутская ГЭС сильное землетрясение?

Читайте также:

20 участков подтопило в Иркутской области
3 августа 2023
Сброс воды увеличат на Иркутской ГЭС
27 июля 2023

Компания Эн+ впустила видео, в котором специалист ответил на волнующий иркутян вопрос.

«Иркутская ГЭС – это насыпная гравийно-песчаная плотина. При землетрясении насыпная часть встряхивается, уплотняется и становится еще прочнее. Поэтому горожане могут быть спокойны», – рассказал сотрудник Эн+.

Он добавил, что строение рассчитано на толчки до 9 баллов по шкале Рихтера.

Заместитель директора Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН Владимир Чечельницкий ранее подчеркивал, землетрясения 10 баллов в областном центре быть не может, так как очаги возможных разрушительных землетрясений находятся на Байкале или в Восточном Саяне, на расстоянии не ближе 70 километров от плотины.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "На Иркутской ГЭС увеличили сброс воды":
Все материалы сюжета (61)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Готовы ли иркутяне потратить 12 тыс. рублей за полет на Ольхон в одну сторону?
11 отелей в Иркутске для бизнес-туристов и VIP-гостей
«Чем сложнее задача – тем интереснее»,– Игорь Дружков, «Поли-Флоор Иркутск», о реновации отеля «Байкал»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес