Сброс воды через Иркутскую ГЭС снизят

12 и 13 августа уровень сбросных расходов через Иркутскую ГЭС будет снижен до 2800 кубических метров в секунду. Сейчас этот показатель составляет 3000 кубических метров в секунду.

– Такое решение принято администрацией города Иркутска при взаимодействии с представителями ГУ МЧС России по Иркутской области, ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» в связи с поднятием уровня воды в реке Иркут, – говорится в соообщении пресс-службы мэрии.

С 15 августа сброс воды через иркутский гидроузел будет повышен до 3100 кубических метров в секунду, с 17 августа – до 3200.