Майнер из Усть-Ордынского задолжал энергетикам 10 млн рублей

Мужчина привлек внимание «Иркутскэнергосбыта» в январе этого года, когда специалисты зафиксировали огромное потребление электроэнергии – в среднем около 256 тысяч киловатт-часов в месяц. Этого достаточно, чтобы обеспечивать электроснабжение 9 многоквартирных домов или более 50 частных с учетом постоянной работы электроотопления.

В свое оправдание владелец участка заявил, что использует четыре мощных котла для подогрева воды в бассейне, однако на момент проверки он оказался совершенно пуст. Никаких доказательств того, что электроэнергия необходима для бытовых целей предоставлено не было. Сумма перерасчета по коммерческому тарифу составила 1,3 миллиона рублей, суд поддержал доводы «Иркутскэнергосбыта».

Однако это не остановило криптодобытчика, высокое потребление электроэнергии сохранялось.

При повторном осмотре в марте этого года доводы о работе нелегальной фермы подтвердились с лихвой: энергетики зафиксировали шум работы системы охлаждения майнингового оборудования и температуру на поверхности контейнера более 41 градуса. В этот раз сумма перерасчета составила 9,1 миллиона рублей, теперь в общей сложности мужчина должен вернуть энергетикам более 10,4 миллиона рублей.

Всего в регионе энергетики обнаружили уже более 5100 нелегальных криптоферм. Среди лидеров Иркутск, Ангарский городской округ, Иркутский и Шелеховский районы. Иркутскэнергосбыт направил в суды 1573 иска к «серым» майнерам, по 913 позицию энергетиков поддержали, работа по остальным продолжается. Нарушители должны вернуть в энергосистемы более 384 миллиона рублей.