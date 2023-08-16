39 земельных участков подтоплено на островах Елизовский и Кривой в районе Академического моста в Иркутске

В них никто не проживает. Дачники предупреждены, угрозы их жизни и здоровью нет. Об этом рассказали в мэрии.

– В областном центре с 1 августа введен режим повышенной готовности в связи с увеличением сбросных расходов через Иркутскую ГЭС. На сегодня этот показатель составляет 3100 кубических метров в секунду. В случае возникновения чрезвычайной ситуации силы и средства муниципальных предприятий готовы к оперативному реагированию, – отметил первый заместитель мэра Андрей Южаков.

Необходимость повышения сбросных расходов через гидроузел обусловлена ростом уровня воды в озере Байкал. Сейчас он находится на отметке 456,92 метра.

Вместе с тем, уровни водных объектов повсеместно ниже отметок неблагоприятного гидрологического явления. Вода в Ангаре в районе Иркутска за сутки прибыла на 18 сантиметров, ее уровень составил 196 при критической отметке в 320. Иркут в районе села Баклаши показал прирост на 13 сантиметров – до 323, при критической отметке в 480 сантиметров.